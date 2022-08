Imavere kõrts panustab nii kõhutäitmisesse kui ka meelelahutusse

Ühes tegusas Eesti kõrtsis peab saama korralikult süüa-juua ja ka pidu panna. Just seetõttu ongi kuu aega uue peremehe Danel Puuderi käe all tegutsenud Imavere kõrts panustanud nii igapäevastesse toitudesse, et inimestel kõhud täis sööta, kui tõmmanud taas käima ka nädalavahetuste peod.