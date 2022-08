Metsad sinavad mustikatest

Mustikad on tänavu ilusad ja suured, kinnitavad metsas marjul käivad inimesed. Nii mõnigi märgib, et mustikaid ei ole metsas palju, vaid väga palju. Kuigi saagikus on paiguti erinev, on marjuliste hinnangul metsmustika saak tänavu kindlasti üle keskmise ning parem kui eelmisel aastal.