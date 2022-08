Paide muusika- ja teatrimajas päästetakse elusid

Vereloovutustoolist tõuseb Igor Ivanov ja asub tänutäheks endale meenet valima. Ivanovil juhtus puhkus seekord samale ajale, kui vere loovutamise suvetuur otsapidi Paidesse jõudis. «Mul on praegu puhkus ja seega ka aega. Tuli meiliteade ja mõtlesin, et miks mitte,» räägib ta. Doonoriks ei ole Ivanov esimest korda. «Viimati oli verekeskus siin vist aprillis, siis käisin samuti. Enne seda oli kümneaastane paus, viimati loovutasin verd sõjaväes,» täpsustab ta.

Veredoonorid võtavad asja südamega. Doonor Gerli Mass on tahtnud verd anda ka paaril eelmisel korral, aga paraku polnud siis kõik näidud korras. Suve jooksul on ta aga palju raua- ja vitamiinirohkeid marju söönud. Nagu öeldakse – kolm on kohtu seadus. Kui kahel eelmisel korral pidi ta lahkuma vereloovutuseta, siis sellel korral õnnestus tal annetus teha. «Kaks korda saadeti tagasi, sest hemoglobiin oli liiga madal, aga tundub, et suvi on hästi mõjunud. Sõin palju maasikaid ning marju ja nüüd oli kõik korras,» räägib Mass, suu naerul ja silmis rõõm.