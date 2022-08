Peagi vuravad Järva-Jaanis taas kummalised kulgurid

Ürituse üks eestvedajaid Tuve Kärner tunnistab, et iga aastaga läheb huvitava teema leidmine järjest raskemaks. «Me teeme seda killavoori 16. korda ja igal aastal on uus teema. Eks need teemad hakkavad juba tasapisi otsa saama. Varasemalt on teemaks olnud näiteks ühistransport, tuletõrje, kuni kolmerattalised jne,» räägib ta.

Kärner selgitab, et selleaastase ürituse teema tuli puhtalt eelmistest aastatest saadud inspiratsiooni pealt. «Kellelgi meie poistest see mõte tuli. Kusjuures kõige tähtsam on selle pealkirja teine pool ehk kummalised kulgurid. Sellest on nüüd palju aastaid möödas, kui me tegime ainult kummaliste kulgurite killavoori, mis osutus väga menukaks. Inimestele meeldib ju näha, kui keegi on teinud mõne traktori või kahekorruselise jalgratta või ükskõik mille täiesti oma enda kätega nullist. Selliseid asju ju tehasest ei saa. Viimastel aastatel olemegi lisanud põhiteemale alati ka selle kummaliste kulgurite poole.»