Sten Perillus tunnistab, et otsus ei tulnud just kõige lihtsamalt. "Otsus tuli keeruliselt. Pakkumisi tuli tegelikult igast Eesti nurgast ja ka välismaalt. Tavaliselt olen aprilli kuus oma järgmise hooaja klubiga kokkulepped ära teinud aga nüüd põhimõtteliselt alles juuli lõpus said asjad ametlikult selgeks."