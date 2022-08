Augustist saab Türi hoovimüügikuu

Eelmisel nädalal tõstatas Maarja Brause kogukonnas teema hoovimüügi korraldamise kohta, sest temalt on korduvalt selle küsitud ja plaan on augustis hoovimüügiettevõtmine ära pidada.

"Küsimus on praegu ainult toimumise täpses ajas ja kontseptsioonis. Kuna üritus on ilmastikutundlik ja vihmaga ikkagi kaupa välja panna ei saa, siis on üks variant teha nii, nagu Soomes tihti praktiseeritakse: igal pühapäeval toimub müük teatud kellaaegadel ja osaleb see, kes osaleb. Kui sajab paduvihma, siis jääb ilmselgelt ära või kui kuupäev ei sobi, siis tuleb teine võimalus järgmisel pühapäeval," arutleb Brause.