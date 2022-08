Tellingutes koolimajas tehakse vigade parandust

Hammerbecki põhikooli praegune eripedagoog ja tulevane direktor Barbi Valdmann ütles, et koolimajale tehakse soojustuse ja fassaadi parandustöid, mille tarvis otsis pädeva ehitaja Paide Haldus. "Meil oli mureks see, et vihma- ja lumsesulavesi pääses kusagilt katuseservast sisse ning tegi palju pahandust nii fassaadi kui soojustusmaterjaliga," selgitas ta.