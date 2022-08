New Yorgi noored räppisid Valgmal koos Nubluga

Laagri peakorraldaja Merike Barborak märkis, et New Yorgist ja selle lähiümbrusest sõitis Eestisse laagrisse 11 last, kel vanust 10–17 aastat. «Neid kõiki ühendab New Yorgi eesti kool, kus nad on mingil ajahetkel õppinud ning suurem osa neist selle ka lõpetanud,» täpsustas ta.

Seega on Barboraki sõnul kõik lapsed eesti keelega varasemalt kokku puutunud ja kuna nad on ühel või teisel moel eestlaste järeltulijad, on neil ka side Eestiga vähem või rohkem olemas. «Aga ei maksa unustada, et nende kodune keel on siiski inglise keel,» märkis ta. Seetõttu sobiski laste toomine eestikeelsesse keskkonda väga hästi, et nad saaks koolis õpitut meelde tuletada ja kasutada.