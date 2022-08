Kaugkütte hinnad tõusevad taevasse

Kohalikule omavalitsusele kuuluv AS Järva Haldus varustab toasoojaga Aravete, Imavere, Järva-Jaani ja Koeru piirkonda. Ettevõtte juht Andreas Sapas tunnistab, et seniste hindadega nad uuele kütteperioodile vastu minna ei saa, sest ükskõik, kas kütta katelt graanulite, hakkepuidu või põlevkiviõliga, nende kõigi hind on läbi teinud peadpööritava tõusu. «Pelleti hind on tõusnud 2,14 korda,» käib Sapas karmi reaalsuse välja.