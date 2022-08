Paide linnameeskond võitles Brüsseli Anderlechti vastu vapralt

Ja kuigi Paide linnameeskonna peatreener Karel Voolaid oli mängu tulemuses pettunud ja ütles, et ka riietusruumis ei vaadanud talle pärast mängu vastu just rõõmsad näod, oli jalgpallipublik rahul.

Esiteks oli suveõhtu lõunamaiselt soe ja mõnus. Teiseks pakuti Lilleküla staadionil põnevat mängu, kus aukartust äratavad vastased olid Eesti väikelinna klubist üle vaid neile kohase treenituse ja kogemusega. Kolmandaks tõi meeskonna eufooriline euroedu ja klubi suurepärane turundustöö Eesti esindusstaadionile kokku muljet avaldava arvu ehk 7506 pealtvaatajat, mida on isegi rohkem kui Paide linnas inimesi (seisuga 1. jaanuar 2022 elab Paide linna linnapiirides 7439 inimest – toim). Nii et nuriseda polnud just kui põhjust.