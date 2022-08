Fännid saavad osta pileteid kordusmängule Anderlechtiga

Linnameeskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht Marek Tiit ütles, et Eesti fännid saavad mängule pileteid osta üksnes klubi kaudu. "Sellised on UEFA reeglid. Iga klubi peab ise vastutama oma fännide eest ning Eestist puudub võimalus mängule pileteid osta. Seda tehakse klubide omavahelises koostöös," selgitas ta.

Nii oli see ka neljapäevasel mängul Anderlechti fännidega, kellele Linnameeskond aitas Belgia klubil pileteid osta. "See oli meile mõningane pettumus, et neid nii vähe tuli. Aga meile selgitati, et Belgias on august põhiline puhkuste kuu ja kuna kodune liiga ka alles algas, pole jalgpallihuvi veel kohalike seas eriliselt ülesköetud," rääkis Tiits.