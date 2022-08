PILDID ⟩ Sajujärgselt avatud kodukohvik nautis suur menu

Kohvikutepäeva eestvedaja Ülle Vaas selgitas ettevõtmise eel Järva Teatajale, et tööd on tehtud ürituse nimel ohtralt. «See kodukohvikute teema on Eestis nii populaarne, kuid meil ei ole see siiani toiminud. Sellel aastal otsustasimegi, et proovime siiski ära teha. Kuna Järva-Jaani on oodata laupäevaks väga palju külalisi, siis tunduski tark mõte need kaks üritust ühendada,» selgitab ta.