PILDID JA VIDEO ⟩ Aganikufestival tõi põhupallide vahele tipptasemel esinejad ja sadu andunud kuulajaid

Aganikufestivali peakorraldaja Mikk Otsus tunnistas laupäeva õhtul, et seekordne festival on alanud väga hästi. "Festivali esimesel põhipäeval, reedel oli meil külastajaid pea 600. Ilm oli palav, inimesed tulid töölt ehk reede kohta oli see supertulemus," hindas ta. "Ka tagasisidel oli väga positiivne."