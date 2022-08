Riigieelarve kontrolli erikomisjon võtab fookusesse laiapindse riigikaitse kulud

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul soovib komisjon ülevaadet laiapindse riigikaitse tugevdamiseks juba eraldatud lisaraha kasutamisest, aga ka uue valitsuse plaanitavatest investeeringutest Eesti julgeolekusse. „Muu hulgas soovime teada, kuidas näevad ministrid kaitsekulude mahtu riigi eelarvestrateegias aastatel 2023–2026, kuidas liigutakse edasi siseturvalisuse töötajate palkade küsimusega ja millises tempos jätkatakse idapiiri väljaehitamist,“ ütles ta. „Praeguses julgeolekuolukorras tuleb teha kõik, mis vaja, et Eesti julgeolek kindlustada. On oluline, et valitsusel oleks plaan ja selge nägemus, kuidas garanteerida riigi tugev laiapindne kaitse ka keerulises majandusolukorras.“