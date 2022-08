Enefit Volti kliendid läbisid juulis Eesti teedel üle miljon heitmevaba kilomeetri

Enefit Volti avalike laadijate kasutus on kuises võrdluses eelmise aastaga liikunud tänavu tõusutrendis. Suvekuude jooksul on varasemast kiiremini kasvanud ka Enefit Volti laadimisvõrgu registreeritud kasutajate arv, kus juures uute klientide seas on arvukalt välismaalasi.

„Sõiduulatus ei ole elektriautode puhul tänapäeval enam probleem. Esiteks võib laetud akuga läbida korraga mitusada kilomeetrit ja teiseks on laadimisvõimalused lähedal,“ lisas Kont. „Elektriauto on tänu vaikusele ja sõidumugavusele väga hea transpordivahend reisimiseks. Ainuüksi Enefit Volti laadimisvõrgus on 190 avalikku laadijat, mida suvel on senisest agaramalt kasutanud nii meie kohalikud kui välismaised kliendid. Autoga reisides võid kindel olla, et iga 50, 100 või 200 kilomeetri järel peatust tehes on laadija lähedal. Meie klientide seas on üha rohkem ka neid, kes ei pelga elektriautoga võtta ette reisi ka Euroopasse.“