Suurperede päeval lustiti Vargamäel

„Algselt tundus, et suurperesid tuleb kohale vähe, kuid viimasel minutil registreerisid paljud pered, mistõttu on hea tõdeda, et seekord on registreerinud Järva valla suurperede päevale kokku 18 peret,“ kommenteeris üritust Järva valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist Ülle Müller. Sellel aastal toimub Järva valla suurperede päev juba neljandat korda.