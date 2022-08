Viis kuldreeglit parima klienditeeninduse saavutamiseks

1. Uutele töötajatele süstemaatilise koolitusplaani loomine

Igat uut müügitöötajat ootab ERGOs tööle asudes koolitusplaan ja isiklik treener. “Esmalt on koolitus iga toote kohta, millele järgneb müügiprotsessi koolitus ehk juhised kuidas kliendile tootest rääkida. Kui see on selge, siis osalevad uued töötajad erinevates töötubades, kus kuulatakse ja analüüsitakse kõnesid,“ selgitas ERGO kontaktkeskuse juht Maarika All.

Kõnede kuulamine ja analüüsimine on oluline ja praktiline töövahend, peale mida saavad töötajad koos müügitreeneritega oma esimeste kõnede läbiviimist veel eraldi läbi harjutada. „Esimeste päris kõnede ajal on treenerid alati kõrval, et nõu ja jõuga abiks olla ning pingutust analüüsida,“ lisas All.

2. Regulaarne tagasiside andmine

ERGO müügijuhi Luule Rooksi sõnul mängib regulaarne ja aus tagasiside töötajate arengus väga olulist rolli. „Arutame uute töötajatega iga nädal, mis on hästi ja millised on arengukohad, lepime kokku tegevusi, mis aitavad töötajal eesmärke täita ja parem olla,“ lisas Rooks. „Selline jooksev murede ja rõõmude kuulamine on töötajate sõnul nende sisseelamisprotsessi oluliselt kiirendanud. Lisaks on see oluline protsess ka juba sisseelanud töötajate puhul, kes saavad tänu sellele püsivalt areneda.“