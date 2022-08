Valge-toonekured pääsesid napilt surmasuust

Valge-toonekured on sel aastal Järvamaal, eriti Türi vallas, olnud kõrgendatud tähelepanu all. 1. mail aset leidnud tapatöö oli sedavõrd võigas, et keegi ei söanda hätta sattunud linde tähelepanuta jätta. Nii teatati kohe ka kahest valge-toonekurest, kes olid Väljaotsa külas sõnnikuhoidla reservuaari jalgupidi kinni jäänud. Neile tõttasid appi Türi päästekomando töötajad.