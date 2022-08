14-aastane Maksin vajab heade inimeste abi

Maksim sündis enneaegsena ning tal on diagnoositud laste tserebraalparalüüs ehk kahe jäseme halvatus, millest tingituna on lapse liikumine väga piiratud. Probleemiks on spastilisus ja motoorse arengu häire, lisaks esineb poisil parema pöia raskekujuline deformatsioon, mis vajab kiiret sekkumist. Praegu on Maksim selle tõttu ratastoolis.

Last on varem opereeritud, ent tänaseks on olukord halvenenud ja poiss vajab neuroloogi, ortopeedi ja füsioterapeudi konsiiliumi otsuse alusel uut operatsiooni suurema kogemusega kliinikus – Berliinis Charité haiglas. Vajalik on ka operatsioonijärgne järelkonsultatsioon, mis toimub samamoodi Saksamaal.

Haigekassa katab mõlemal korral Maksimi meditsiinilised kulud, kuid kõik muu – transport, majutus, tõlk jpm, jääks pere enda kanda. Kohalik omavalitsus toetas Maksimi kevadel, mil poiss käis Saksamaal operatsioonieelsel konsultatsioonil.

See jätab Maksimi pere aga ligi 3200-euroste kuludega üksi ning kuna see on perele väga suur summa, on nad palunud ravireisiga seotud kulutuste katmisel Lastefondi abi.

Head annetajad, palun aitame üheskoos katta Maksimi ravireisi kulud!