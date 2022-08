Algselt tühja saaliga avatud näitust saab Kumus külastada viimaseid päevi

Laupäeval, 13. augustil toimuva näituse ametliku finissage’i raames on kavas mitmed üritused.

Kell 13 toimub töötuba „Vineerile uus elu“, mille läbiviija on Liisa Äkke. Vastavalt osavõtja soovile luuakse meisterdamise käigus vineerijääkidest isikupärane ehe või reljeefne maal. Kõik vajalikud tarbed on kohapeal olemas.

Kell 16 saab jälgida virtuaalset vestlust teemal „Potentials of Political Curating During Crises“ („Poliitilise kureerimise võimalused kriisiajal“). Vestlus toimub inglise keeles ning seda modereerib kunstiajaloolane ja kultuuriteoreetik Margaret Tali. Vestlusel osalevad Eesti Kunstiakadeemia sotsiaalse disaini valdkonna projektijuht, antropoloog Francisco Martinez; MoMA moodsa kunsti muuseumi Kesk- ja Ida-Euroopa C-MAP programmi teadur Inga Lāce; Poolas Poznańis asuva Adam Mickiewiczi ülikooli teadur, Ukrainast pärit kunstnik, esseist ja kultuuriantropoloog Lia Dostlieva ning kuraator ja Konstfacki Ülikooli CuratorLabi programmi juht, Joanna Warsza. Üritustel osalemine muuseumipiletiga (v.a virtuaalne vestlus). Vestlus on jälgitav ka Kumu fuajee ekraanilt.