Eesliinitöötajad said uued ametiautod

„Uued autod parandavad koduteenuse kvaliteeti, sest puuduvad elulised probleemid, mis kaasnesid elektriautodega sõites. Autod on mugavad, turvalised ja soojad, kõige olulisem, et koduhooldustöötaja ega teenust saav klient ei pea enam külmetama. Eriti suur probleem oli see pikemate sõitude puhul. Ka pole vaja enam muret tunda, kas ühe laadimisega saavad ikka kõik vajalikud sõidud tehtud või jääb auto tee peale. Vanade elektriautodega sõltus koduhooldustöötaja tööpäev tihti mitte sellest palju ta ise teha jõuab vaid kui palju tema autol elektrit jätkub. Väga oluline on ka auto ruumikus, mis annab võimaluse teenindada korraga rohkem kliente ning hetkel kehtivas eriolukorras võimalust hoida ka suuremat vahet kliendiga. Koduhooldustöötajatel on siiras rõõm uute autode üle ja kindlasti tunnevad end turvaliselt ja hoituna ka koduhoolduse kliendid," sõnas Järva valla sotsiaalosakonna juhataja Katre Mägi.