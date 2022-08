Lennundusekspert: "normaalsus" lennundussektoris taastub 2-3 aasta pärast

Eksperdid ennustavad, et sügisest muutub olukord kergemaks, kuna puudu olevate töötajate olukord leeveneb. „Normaalsuse“ taastumiseni läheb veel aastaid aega ning terve lennundussektor näeb selle nimel ka palju vaeva ja teeb tihedat koostööd.

"Lennundusvaldkond ootas pikalt pandeemia lõppu, kuid nüüdseks on selgunud, et selle tagajärjed on olnud oodatust kahjulikumad. Kaasa ei aita ka Venemaa sissetung Ukrainasse. Praegu on Euroopa lennunduses käimas justkui "täiuslik torm“, kus erinevad lennundust mõjutavad probleemid on korraga samaaegselt kokku juhtunud,“ selgitas SmartLynxi tootmisjuht Deniss Zilkins.

Zilkins märkis, et Eesti ja teised Balti riigid on üsna turvalises tsoonis kuna probleemidele on olnud võimalik kiiresti reageerida ja neid on võimalik paindlikult lahendada. "Siiski ei ole lennunduses kiireid lahendusi, kuna kõik lennufirmad ja lennujaamad sõltuvad üksteisest ning on omavahel seotud. Inimesed üle maailma on sunnitud olema kannatlikumad ning lendamise osas meelekindlamad. Me anname endast parima, et kõiki kliente teenindada kõrgeimal võimalikul tasemel,“ lausus Zilkins.

Lennundus on nagu suur kellamehhanism