Admiral Pitka luureretk toob 12 riigi võistlejad Lääne-Virumaa radadele

Võistlema tullakse kaheteistkümnest riigist. Välismaistest külalistest on kahe võistkonnaga esindatud Ühendkuningriik ja Poola, ühe võistkonna on välja pannud Bosnia-Hertsegoviina, Soome, Itaalia, Taani, Ameerika Ühendriigid, Läti, Poola, Belgia, Holland, Leedu, Gruusia. Samuti on rajal Eestis paiknevate liitlaste lahingugrupist kaks võistkonda (Prantsusmaa ja Taani) ja üks ühendvõistkond (Ameerika Ühendriigid, Eesti ja Bosnia-Hertsegoviina).