Koroonaviirus leiab üha uusi ohvreid

Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul lisandus eelmisel nädalal 4654 haigusjuhtu, millest 2239 olid laboratoorselt kinnitatud ja 2415 kliiniliselt diagnoositud. „Haigestumus näitab stabiliseerumise märke, kuid langusest rääkida on veel vara. Pigem on hetkel väike kõikumine, aga järgmised nädalad annavad selgust,“ selgitas Sadikova ja lisas, et nakatamiskordaja R langes 1,03 peale. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.