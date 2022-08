Järvamaa naiskodukaitsjate seas toimus oluline muudatus

Merje on olnud aktiivne naiskodukaitsja 20 aastat. Instruktorina soovib Merje seista selle eest, et igale vabatahtlikule meie ringkonnas leiduks just talle sobiv ja teda motiveeriv rakendus. Oluline on järjepidev ja hästi organiseeritud väljaõpe, aga ka motiveerivad ja ühtsust loovad/kinnitavad ettevõtmised sinna vahele. Ta soovib säilitada ja tugevdada sõbralikku koostööd nii jaoskondade vahel, aga ka malevasiseselt Kaitseliidu kompaniidega ning noortejuhtidega.