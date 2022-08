Evely Kaasiku tegi kodusel EMil ajalugu

Lühiraja finaalid joosti kaks päeva hiljem. Võistluseelne pinge oli kõrge. Evely sõnul oli tal kõva närv sees, mis röövis nii une kui söögiisu. Oli tegu, et see pinge maha võtta ja asjad kontrolli alla saada. Tuli endale kõvasti sisendada, et võta rahulikult, usu endasse, kontrolli seda, mida suudad kontrollida ja eks siis ole näha, mis tulemus tuleb. Naiste 5,2 km ja 20 KP-ga rada pakkus keerukaid orienteerumisülesandeid, otsustavaid teevalikuid ja head enesekindlust algusest lõpuni. Vaid ehk paar finišieelset kontrollpunkti oli lihtsamad. Evely Kaasiku jooks sujus kohe algusest ja see jätkus kuni lõpuni, olles medaliheitluses kõigis vaheaja punktides ja nii kuni finišini. Ta oli sel päeval üks väheseid, kes selgeid vigu vältida suutis ja finišeerides asus ta kindlalt liidriks. Kuna aga ligi paarkümmend kõva konkurenti startisid pärast teda, siis algas seejärel kõva närveerimine ja ootamine. Evely enda sõnul ta kogu selle aja vaid närvitses ja oli kui sütel, täielik teadmatus, vaatasin, mida konkurendid teevad, hoidsin hinge kinni ja ootasin. Viimase võistleja saabudes sai lõpuks selgeks, et Evely Kaasiku oli võitnud Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali, mis on Eesti sportlaste läbi aegade kõrgeim tulemus orienteerumisjooksu tiitlivõistlustel. Kulla võitis selge, enam kui minutilise eduga Simone Aebersold Šveitsis ja sama kindlalt edestas Evely pronksi võitnud soomlannat Venla Harjut, kes võitis tänavuse EMil kuldmedali tavarajal. Evely enda hinnang medalivõidule oli, et „Mul oli unistus, mis muutus tänu oma võimetesse uskumisele medaliks. Mul tuli välja üsna täiuslik jooks, tegin vaid mõnesekundilisi vigu. Kodune maastik toetas. Eestis on mets sageli nii tihe, et sa ei näe kohta, kuhu pead välja jõudma ja seega tuleb endasse uskuda“.