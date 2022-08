Haiglat hakkab juhtima tuntud arst ja poliitik

Eile õhtul valis Järvamaa haigla nõukogu viie kandidaadi seast haiglale uue juhi. Tulevane juht on olnud siinse haiglaga seotud üle 20 aasta, kuid praegu on juhiametis Ida-Tallinna keskhaiglas. Samuti on ta aastaid olnud tihedalt seotud Järvamaa poliitikaga ning olnud ka riigikogu liige ja abiminister.