Kodumeeskonda toetatakse keskväljakult mõttejõul

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Maarja Trauss ütles, et ühisvaatamistest on klubis saanud tore tava. "Selles löövad kaasa nii vanad kui noored Paide Linnameeskonna fännid ning kaasaelama sätivad end sageli needki, kes ehk muidu staadionil mänge vaatamas ei käi," lausus ta.

Paide keskväljakul on Traussi hinnangul lahedalt ruumi mängu suurelt ekraanilt vaadata. "Paneme juurde ka lisatoole, et keegi ei peaks püsti seisma," sõnas ta.

Traussi hinnangul ühtsustab selline kodumeeskonna toetamine kohalikku jalgpallikogukonda ning innustab noori jalgpallihuvilisi veelgi enam pingutama, et ka ise olla see, keda tulevikus ekraanilt vadatakse.

Hea tunde saavad sellest raskele mängule vastu astuvad Linnameeskonna mängijad. "Teadmine, et kaugel kodus elatakse neile ekraani vahendusel kaasa, annab esindusmeeskonnale kindlasti tuge," lausus Trauss.

Trauss täpsustas, et ühisvaatamine algab kell 20.50. Et pikal mänguõhtul kõht tühjaks ei läheks, on Tainascatering lubanud oma uksed valla hoida ning jalgpallisõprade nälga ja janu kustutada.