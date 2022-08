Wildin’ Estonia toob kuulajateni selle suve ainsa Terminaatori akustilise kontserdi Saaremaal

Wildin' Estonia projektijuhi Hannes Linno sõnul on hea meel näha, et just väikekohast väljakasvanud Wildin' on jõudnud tänaseks oma tegemistega ka Saaremaale. „Saaremaa on inspireeriv koht nii sündmuse korraldajatele kui ka külastajatele ja siin on lausa rõõm taoliseid üritusi läbi viia,“ tõdes Linno. “Tänu ladusale koostööle Vinkymoniga oleme taaskord mõtlemas kastist välja - loodetavasti kasvab Wildin' Saaremaast välja iga-aastane traditsioon, mida inimesed jäävad mäletama kui tükikest parimast suvest Saaremaal.”