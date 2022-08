PILDID ⟩ Paides toimus rahvusvaheline tantsuüritus

Üritusel toimus vabatantsimine ja workshopid maailmakuulsate koreograafide poolt. Seekord olid kohal Fiona Murray ja Roy Hadisubroto, kes on pärit Iirimaalt ning Jean-Pierre Madge, Šveitsist. Oma tanstu õpetas ka meie oma Eesti koreograaf Tõnu koidla, kes on samuti Saku Linedance klubi tantsija.

Ürituse tipphetk on alati show ja teemapidu. Showd teevad korraldajad. Teemapeo teema on iga aasta erinev. See aasta oli teemaks Mäng, leida võis tegelasi erinevatest lauamängudest, spordist, kaardimängudest jne.