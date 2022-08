Järvamaa ja Saaremaa vaheline maavõistlus toob väljakule ka koondise kogemust

Võõrustaja Järvamaa koosseisust leiab kohalikul jalgpallimaastikul väga tuntud nime, kui maakonna eest jookseb väljakule Eesti meeste koondises 22 mängu ja ühe värava kirja saanud Tarmo Neemelo. Premium liiga kogemust on Neemelol hulganisti, kui aastate jooksul kogunes ründajale 450 mängu ja 196 väravat. Kõrgliigas on märk maas ka Markus Mats Lellsaarel, kes aastaid tagasi on kirja saanud kaks mängu Paide Linnameeskonna ridades. Järvamaa võistkonna põhituumiku moodustavad III liigas Türi Ganvix JK mängijad.