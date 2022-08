Järva-Jaani gümnaasiumi endine direktor hakkas vormikandjaks

«Minu kuus aastat Järva-Jaani gümnaasiumis ja Peetri koolis on möödunud linnutiivul. Tore on olnud teie kõigiga oma rõõmu, muret ja ideid jagada. Kuid vahel tuleb teha kriitilisi ja raskeid otsuseid. Tänase seisuga olen andnud kohalikule omavalitsusele nõusoleku asuda hariduse ja sotsiaaltöö abivallavanema ametisse. Sellise otsuse tagamaad seisnevad üksnes selles, et tagada parim võimalik haridus kõikidele õpilastele,» kirjutas Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants eelmise aasta naljapäeva postituses.