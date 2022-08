Järvamaa võrkpallitreenerid õppisid oma ala parimatelt

Koolitusel osalenud Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et oma treeningmeetodeid avanud naiskonna peatreener Alessandro Orefice ja abitreener Maurizio Negro rääkisid detailselt võrkpallielemantide arendamises kui ka üldkehalisest ettevalmistuses ja jõutreeningutest võrkpallureile. "Olen 30 aasat olnud võrkpallitreener ja olen ikka arvanud, et mind on raske millegagi üllatada, kuid seekord sõin oma sõnu," lausu ta naljaga pooleks.