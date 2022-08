Arvamusfestival on tulnud selleks, et jääda

Paide linn on ehitud sünnipäevarüüsse. Arvamusfestival peab oma kõige esimest juubelit – kümnendat sünnipäeva. Üle tuhande inimese on teinud usinalt tööd, et luua kesklinna hubaselt mõnus keskkond. Mööda linna jalutades on näha valguskette, festivalilippe, põhupalle ja selle kõige ümber siblimas palju rahvast.