Hea õpetaja tulek võrdub lotovõiduga

Kui osa Järvamaa koole on kolm nädalat enne uue õppeaasta algust kindlad, et võivad alustada aastat rahuliku südamega, sest kõik õpetajad on olemas, siis osas koolides mõne õpetaja otsingud veel käivad. Koolijuhid ütlevad justkui ühest suust, et uusi õpetajaid leida pole lihtne ja oluline on panustada sellessegi, et praegused õpetajad kooli jääksid.