Siinsamas küpsenud virsikud nõretavad mahlast

Uskmatu, nagu ma olen, keeldusin lopsakate viljade kasvu Kirna müstika arvele panemast. Nähes, millise hoole ja armastusega Marju Vürst ja Aimar Asten oma koduaias mitmesuguseid vilju ja taimi kasvatavad, ei jäänud mul kahtluse raasugi, et just see on punapõsksete virsikute küpseks saamise saladus.