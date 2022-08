Lõpuks saab uudishimu rahuldatud ja festivalil osalejad saavad veenduda, et Keskaja Inimesel on kehale lisaks olemas ka pea.

Kui Keskaja inimene kohale jõuab, kogunevad kõik uudishimulikud tema ümber. Pea sada inimest on kohale tulnud, et Keskaja Inimese põnevast ajalootuurist osa saada. Kuigi Keskaja Inimene lööb laineid eelkõige Twitteris, on kohal igas vanuses inimesi. Nii noored kui ka vanad kuulavad suure huviga, mida põnevat ja traagilist Paides juhtunud on.