Järvamaa alistas maavõistlusel Saaremaa

Järvamaa esindusse kuulunud Arto Saar ütles, et pundi kokkusaamise vastutus langes Rauno Kaldi õlule, kellel kuigi palju valikuvõimalusi polnud. "Tegemist ikkagi suvise ajaga ja puhkuste ja üritustega. Linnameeskond III mängijatest paljud on võistlustega juba sedavõrd koormatud või vigastuspausil, et neist polnud suurt kedagi tulemas. Tulid need, kes tulla sai ja lõpuks oli mehi Paidest, Türilt, Järva-Jaanist ja Imaverestki." selgitas ta.