Linnameeskond toob staadionile pannkoogid ja pritsumeeste veejoad

Linnameeskonna kogukonnajuht Maarja Trauss ütles, et tänutäheks fännidele, kes on suvi läbi meeskonnale truult pöialt hoidnud ja eurosarja Konverentsiliiga mängudele kaasaelamas käinud, korraldavad nad täna jalgpallistaadionil erilise mängupäeva. "Loodame, et jalgpalliõhtut tullakse nautima koos peredega ning kostitame publikut rikkaliku auhinnalauaga," lubas ta.

Trauss märkis, et eile lõppes ka Linnameeskonna korraldatav Naturali lastelaager, mis tavapäraselt on lõppenud esindusmeeskonna mängu ühisvaatamisega. "Eile küll mängu polnud, kuid täna on kõik lapsed ja nende pered oodatud staadionile. Eile kohtusid nad mängijatega Ülejõe staadionil, kus said euromängude muljeid kuulda, autogramme küsida ja koos pilte teha," rääkis ta.

Jalgpallisõpru kostitavad täna Paide pannkoogimemmed ja pritsumehed toovad kohale tuletõrjetehnika, mida lapsed saavad siis lähedalt vaadata ja katsuda. Kui palavus pole õhtuks järele andnud, saavad lapsed ehk veidi ka kastmist.

Maarja Trauss märkis, et nii nagu Premium liiga kodumängudel on tavaks saanud, jätkuvad ka täna auhinnaloosid, kuhu on oma panuse pannud kohalikud ettevõtted. "Lapsed saavad end proovile panna osavusvõistlustes ja teenida sealt auhindu," sõnas ta.