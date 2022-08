Ralli kordaminekut ootab ka alaliit

Ürituse üks eestvedajaid, Alari Lunts, on Järva Teatajale öelnud, et võistlejaid peaks osalema umbes 80. Varem on korraldajad olnud kergelt pessimistlikud, et üle 50 võistleja ei tule. «Näeme, et rallit oodatakse, ja nüüd juba usume, et tuleb 80 osalejat täis. Meie maksimum on 100 osalejat, millest üle me pole võimelised haldama,» lausus ta.