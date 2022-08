Töötute arv vähenes aastaga 5600 võrra

Töötuid mehi oli 23 700 ja naisi 18 000. Töötute arv teises kvartalis küll võrreldes esimese kvartaliga mõnevõrra kasvas, kuid viimastel aastatel üldiselt on see statistikaameti juhtivanalüütiku Katriin Põlluääre sõnul olnud siiski kahanemistrendis ning võrdlemisi väike.

Pikaajalisi ehk üle aasta tööta olnud inimesi oli teises kvartalis 9000. „See on üle hulga aja üks väiksemaid näitajaid. Viimati oli pikaajaliste töötute arv nii tagasihoidlik pandeemia alguses 2020. aasta teises kvartalis,“ kommenteeris Põlluäär.

Täistööajaga töötas 84,8% hõivatutest, ülejäänud osaajaga. Vaeghõivatuid ehk neid osaajaga töötajaid, kes soovivad töötada rohkem ja on valmis lisatööd kahe nädala jooksul vastu võtma, oli teises kvartalis 6800.

Töötuse määr näitab, kui suur osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust ehk tööjõust on töötud. Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastaste hulgas. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastaste hulgas.