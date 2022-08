Raamatukogubuss Krõõt käis naabermaakonnas kogemusi jagamas

"Tutvustasime, kuidas buss meie valla lugejateni on jõudnud, mismoodi on valitud peatumiskohad ning milliseid teenuseid raamatukogubuss lugejatele pakub. Saime kuulda kiidusõnu nutikate lahenduste eest ja sooviti, et ikka lugejaid jätkuks," annab Järva vallaraamatukogu oma sotsiaalmeedia lehel teada.