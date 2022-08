Vargamäe muuseum kaasab kohalikud noored Järvamaa toidupiirkonna tegemistesse

Homme kohtuvad noored kohaliku koka Kadi Truusiga, et koguda inspiratsiooni kohviku pidamisest ja pidada kahel korral ise kohvikut.

Idee sai alguse Tammsaare muuseum Vargamäel toiduteemalise näituse juurde tegevuste loomisest ja soovist kaasata noori. „Soovisime kaasata noori, kellele pakub toiduvalmistamine põnevust. Ja kui Elen ütles, et noorte unistus on luua oma kokaraamat, siis sai selgeks, et tahame teha sellist projekti, kus toome noored läbi nende enda huvi kirjandusele lähemale," räägib muuseumi programmijuht Kristi Kirss.