Uuring: suisa 83% töötajatest teeb puhkusel tööd

‘’Eestlasele kohaselt on enamikel tööealistel kombeks puhkuse ajal tööd teha, kuid tihti on tegemist pigem vabatahtliku otsusega, kui tööandja poolse survega. Hirm tööülesannete kuhjumise ees ja soov puhkuse ajal lisaraha teenida on niivõrd suur, et raske on ennast vabaks lasta ning oma vaimule puhkust anda. See on aga trend, mida tuleks tööandjatel kindlasti jälgida, et oma töötajate füüsilist- ja vaimset tervist hoida’’ kommenteeris CV.ee turundusjuht Karla Oder.