Rannavalve: ärge jätke lapsi vee ääres üksi

G4Si rannavalve juht Henry Seemeli sõnul on kõige tähtsam, et külastajad ei jätaks pere pisemaid vee ääres omapäi. „Väikesed lapsed on väga uudishimulikud, kuid ohte nad veel hästi ei taju, mistõttu on lapsevanema juuresolek väga oluline.”

Pärnu rannas avastati möödunud laupäeva õhtul, et surfiala viimase poi juures on vees abi vajav laps. Rannavalve torn andis info edasi keskusele ja kaater koos kahe vetelpäästjaga sõitis sündmuskohale. Vetelpäästjad tõstsid veest välja 7-aastase lapse, kes oli ligi 2-meetrises vees klammerdunud poi külge, kuna ei suutnud iseseisvalt randa tagasi ujuda. Lapse ütluste kohaselt oli ta vees märganud SUP lauda hulpimas ja otsustas selleni ujuda, kuid jõud rauges. Vetelpäästjad tõid lapse randa ja andsid emale üle. Täiendavat meditsiinilist abi laps ei vajanud.

Ühel rahvarohkel rannapäeval leidis Stroomi rannas aset olukord, kui keskpäeval tuli rannavalve staabi juurde naine, öeldes, et tema 5-aastane tütar läks vennaga vette, aga tagasi kaldale tuli ainult poeg. Poja sõnul tahtis õde kaugemale minna. Kuna ema enam last ei näinud, pöördus ta G4Si rannavalve poole. Päästjad alustasid viivitamatult rannas otsinguid ja meedik rahustas ema ning küsis lisainfot ning seejärel mindi last ka binokliga tornist otsima. Info anti kohe edasi kaatripatrullis olevatele päästjatele, kes alustasid otsinguid sügavamas vees.

Kui 20 minuti jooksul ei olnud õnnestunud last leida, kaasati otsingutesse ka politsei. Samal ajal olid rannas ka töömalevlased, kes tulid samuti appi otsima nii rannas kui ka madalas vees. Randa saabusid peagi ka päästeamet, politsei ja kiirabi. Päästeamet korraldas jettide ja helikopteri kaasamise otsingutesse. Politsei otsis last sündmuskohal ATV-ga. Kiirabi valmistas koos meedikuga ette ala võimalikuks esmaabiks. Ligi tund hiljem leiti laps surfialast liiva pealt mängimas. Tegu oli kohaga, kus ka varem otsijad käisid, seega võib arvata, et laps liikus sinna pikema aja jooksul.

Avalikus supelrannas on ujumisala tähistatud poidega. Selles alas on ujumine turvalisem – vee sügavus on selline, et keskmist kasvu ujuja saab jalad põhja panna ja vajadusel hinge tõmmata. Lisaks on poidega märgitud ala rannavalvurite erilise tähelepanu all. Meeles tasub pidada ka seda, et poid tähistavad ala, mis on mõeldud ainult suplejatele, mitte veesõidukitele ega surfaritele.

Selleks, et suvekuud vee ääres mööduksid ohutult, tuleb käituda kultuursele inimesele kohaselt, püüda vältida veidraid olukordasid ning potentsiaalselt ohtlikest olukordadest rannavalvurile viivitamatult teada anda. Kui rannas ollakse lastega, tuleks neid pidevalt jälgida.