Admiral Pitkast valmib film

"Filmi "Pitka legend" idee on näidata, kuidas Johan Pitka isiksus mõjutas eestluse ajalugu ning Eesti riigi ajalugu tervikuna. Eesmärk on siduda Admirali elu tipphetked Eesti ja maailma ajalooga, näidata, kuidas üksik aateinimene suudab panna liikuma hulgad," tutvustab filmi ideed Kaitseliit.

Fookuses on ühe suure eestlase aate jõud, isamaaline meelsus, mis suudab võita hulkade inertsuse, lammutada mugavuse sarad ja panna eestlased tegutsema oma isamaa nimel. Need saja aasta tagused aated on jälle olulised ja aktuaalsed tänases maailmas, Euroopas kestva sõja ja idast tuleva ähvarduse olukorras.