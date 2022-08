Maapiirkondadesse tööle suunduvate arstide lähtetoetused suurenevad oluliselt

"Residentuuri lõpetavad arstid soovivad kogemusi omandada esmalt suuremas kollektiivis ja kipuvad seetõttu jääma suurhaiglate juurde. Kui anname neile võimaluse ka hiljem lähtetoetust kasutada, on suurem šanss leida arste väiksematesse kohtadesse," lisas ta.

Lähtetoetust saab taotleda eriarst, sh perearst, ühe aasta jooksul tööle asumisest kui tal on residentuuri lõpetamisest möödas vähem kui viis aastat. Samas lubab määrus anda toetust ka hiljem kui viie aasta jooksul eriala lõpetamisest, kui see on vajalik piirkonnas arstiabi tagamiseks.