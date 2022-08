Staadionimuru kastmine rikkus elanike joogivee

Türi vallavalitsuse kodulehe andmetel tekkis rauasete joogivette seetõttu, et 15. augustil käisid Türi linnastaadioni kastmas vabatahtlikud päästjad, kuid jätsid sellest teavitamata Türi Vesi OÜd. „Vett kastmiseks võeti tuletõrjehüdrandist aga sedavõrd suurtes kogustes, et etteteavitamatult tekitas see olukorra, kus veetrassist läks vett rohkem välja, kui sinna peale tuli. Nii tekkis veetrassis väga suur hüdrolöök, mis lõi torude seintest lahti sinna kogunenenud sette," selgitas Türi Vesi OÜ juht Jan Raudsepp. Rauasetet võib linnastaadioniga piirnevate tänavate elanike joogivees olla kuni nädalapäevad.