Trahvid andmekaitse nõuete rikkumise eest tegid uue rekordi

Oma tavapärase nahutuse on saanud ka Meta (Facebook) ja Google, kes on Euroopa Liidu liikmesriikide eelarveid täiendanud vastavalt 17 miljoni ja 10 miljoni euroga.

"Tooksin välja ka Hollandi andmekaitseasutuse trahvi kohalikule maksu-ja tolliametile ehk siis avaliku sektori organisatsioonile. Selgus, et maksuamet on aastaid pidanud musta nimekirja inimestest, kes on tõenäoliselt toime pannud maksupettusi. Mingit seaduslikku alust sellise nimekirja pidamiseks maksuametil ei olnud. Lisaks leidus nimekirjas ka ekslikult sattunud inimesi, mis tõi neile kaasa probleeme ja diskrimineerimist valeandmete pinnalt,” tõi andmekaitse ekspert välja. Hollandi maksu-ja tolliametile määrati trahviks 3,7 miljonit eurot.

Hedmani ekspert rõhutas, et lennukaid ideid tuleb kindlasti hinnata ka GDPR vaates. “Täna on selgelt näha, et Euroopa andmekaitse järelevalveasutuste üheks eesmärgiks on vähendada reeglitevastaste ärimudelite genereerimise mõttekust, mida seni on paraku tehtud mõnikord ka teadlikult,” võttis Ojaver kokku.