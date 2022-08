Kogumiskampaania aitab lapsi viiendat aastat

Kui eelmistel aastatel on annetusena vastu võetud ka koolikotte, siis tänavu on Triin Paabo selgitusel selles suhtes väike muudatus ning koolikotte koguda polegi vaja. Põhjus on lihtne: varasemast ajast on väikestviisi varu ette kogunenud.

Kuigi väljas valitseb veel suur suvi, on küllap kauplustes ostjad juba märganud, et riiulitele on tasapisi ilmunud koolitarbed. See tuletab meelde, et laste puhkus saab peatselt läbi ja suveseikluste asemel tuleb koolipinki tarkust taga nõudma minna. Palju on selliseid lapsi, kelle vanematel pole raha, et poest uhiuusi pinaleid, koolikotte ja muud tarvilikku soetada.